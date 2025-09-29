16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 18:27

У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі

29 вересня 2025, 18:27
Фото: ДСНС Івано-Франківщини
Через раптове погіршення погоди на Говерлі рятувальники Прикарпаття провели операцію з пошуку та допомоги туристці та її синові, які заблукали під час сходження

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На Івано-Франківщині рятувальники допомогли туристці з дитиною, які заблукали в горах через різке погіршення погоди. Інцидент стався вранці 29 вересня під час підйому на Говерлу. Жінка разом із сином 2010 року народження втратили орієнтир у просторі та не змогли самостійно продовжити рух.

Отримавши повідомлення про зникнення, рятувальники Прикарпаття одразу розпочали пошукову операцію. За допомогою координат, отриманих від жінки, фахівці встановили точне місцезнаходження потерпілих і постійно підтримували з ними зв’язок, поки добиралися до місця. Обидва туристи були знайдені живими та не потребували медичної допомоги.

У ДСНС наголошують, що останніми днями в Карпатах спостерігається різке погіршення погодних умов, зокрема на вершинах уже випав сніг. Через це гірські маршрути стають небезпечними для недосвідчених мандрівників.

Рятувальники радять перед виходом у гори обов’язково перевіряти прогноз погоди, не вирушати на складні маршрути самостійно, мати заряджений телефон, теплий одяг, запас їжі та реєструвати свій маршрут. Також варто завантажити мобільний додаток "Порятунок у горах", який допоможе швидко повідомити про надзвичайну ситуацію та отримати допомогу.

Раніше повідомлялося, у Києві чоловік зірвався з 19-го поверху багатоповерхівки та дивом залишився живим, впавши на дах припаркованого авто. Слідчі з’ясовують обставини події та не виключають кількох версій, зокрема нещасного випадку чи спроби самогубства.

Карпати Говерла рятувальники туристи погода Івано-Франківська область
26 вересня 2025
