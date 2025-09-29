Фото: ДСНС Івано-Франківщини

Через раптове погіршення погоди на Говерлі рятувальники Прикарпаття провели операцію з пошуку та допомоги туристці та її синові, які заблукали під час сходження

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На Івано-Франківщині рятувальники допомогли туристці з дитиною, які заблукали в горах через різке погіршення погоди. Інцидент стався вранці 29 вересня під час підйому на Говерлу. Жінка разом із сином 2010 року народження втратили орієнтир у просторі та не змогли самостійно продовжити рух.

Отримавши повідомлення про зникнення, рятувальники Прикарпаття одразу розпочали пошукову операцію. За допомогою координат, отриманих від жінки, фахівці встановили точне місцезнаходження потерпілих і постійно підтримували з ними зв’язок, поки добиралися до місця. Обидва туристи були знайдені живими та не потребували медичної допомоги.

У ДСНС наголошують, що останніми днями в Карпатах спостерігається різке погіршення погодних умов, зокрема на вершинах уже випав сніг. Через це гірські маршрути стають небезпечними для недосвідчених мандрівників.

Рятувальники радять перед виходом у гори обов’язково перевіряти прогноз погоди, не вирушати на складні маршрути самостійно, мати заряджений телефон, теплий одяг, запас їжі та реєструвати свій маршрут. Також варто завантажити мобільний додаток "Порятунок у горах", який допоможе швидко повідомити про надзвичайну ситуацію та отримати допомогу.

