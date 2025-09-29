16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 16:20

На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей

29 вересня 2025, 16:20
Фото: Нацполіція
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу за катування дітей. Це був дитячий будинок сімейного типу

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Дитячий будинок сімейного типу подружжя створило ще в Херсонській області. Згодом вони переїхали до Галицької громади. На вихованні у чоловіка було семеро дітей. З них п’ятеро малолітніх та двоє неповнолітніх.

Як з'ясували правоохоронці, протягом 2022–2025 років обвинувачений систематично застосовував до дітей психологічний тиск та фізичне насильство. Зокрема, чоловік, принижував дітей, лякав їй, бив паском, шлангом, лозиною, шнуром від зарядного пристрою.

"Чоловік примушував старших дітей бити молодших, вигадував різноманітні покарання – тривалі присідання, стрибки, утримування важких предметів", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області побили трирічну дитину. Підозрюють, що це міг зробити вітчим. Правоохоронці почали розслідування та шукають свідків.

