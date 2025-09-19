Фото: Нацполиция

В Харькове муж агрессивно обращался с сыном жены. Он даже угрожал избить мальчика

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Правоохранители получили уведомление о домашнем насилии. Когда они прибыли по вызову, то выяснили, что 47-летний мужчина был пьян. Он агрессивно высказывался в адрес малолетнего пасынка. В частности, он угрожал ему физической расправой.

Правоохранители составили административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание, запрещающее мужчине каким-либо образом контактировать с пострадавшим лицом.

Напомним, ранее во Львове мужчина забыл трубку с младенцем на крыше автомобиля и начал движение. Люлька упала на обочину. Ребенок получил травмы. Теперь мужчину будут судить.