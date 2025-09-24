16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 21:15

Около недели без еды и воды: в Киеве 17-летняя мать оставила младенца в квартире

24 сентября 2025, 21:15
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В столице объявили о подозрении 17-летней девушке. Она оставила своего новорожденного ребенка в квартире на несколько дней без присмотра

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

17-летняя девушка арендовала квартиру в Киеве. Там она жила с 7-месячным сыном. Впоследствии она на пять дней уехала в Харьков. Все это время младенец был без присмотра, а соответственно без пищи и воды.

Кроме того, выяснилось, что и до этого за младенцем не было нужного присмотра: ребенка плохо кормили, редко меняли подгузники, мальчик все время находился в постели, в результате чего возникли пролежни. Поэтому ребенок сейчас попал к врачам в тяжелом состоянии.

Сейчас состояние младенца стабилизировали. Однако мальчику все еще находится под наблюдением медиков. Дальше будет решаться вопрос о лишении родительских прав 17-летней матери.

"По результатам комиссионной экспертизы установлено, что действия матери и ненадлежащее исполнение ею ее обязанностей повлекли тяжкие последствия для здоровья мальчика. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Полтавской области избили трехлетнего ребенка. Подозревают, что это могло сделать отчим. Правоохранители начали расследование и ищут свидетелей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети прокуратура Киев
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
В Закарпатье подросток поджег чужое авто
24 сентября 2025, 21:35
Более полусотни атак: россияне нанесли удары по Днепропетровщине
24 сентября 2025, 20:35
В Харьковской области строят новое укрытие для лицея на 1,5 тысячи детей
24 сентября 2025, 20:15
Сильный удар в грудь: в Днепре женщина напала на молодого парня с ножом
24 сентября 2025, 19:57
Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма
24 сентября 2025, 19:54
В Тернополе из-за сломанного бачка мужчина "слил" в канализацию более 173 тысяч гривен
24 сентября 2025, 19:40
На Донетчине мужчина "слив" координаты военных, потому что те "заняли его подвал"
24 сентября 2025, 19:35
Масштабная фишинговая атака: мошенники прислали тысячам украинцев СМС от имени "Новой почты"
24 сентября 2025, 19:22
Женщины, студенты и курсанты: как гражданские готовятся защищать себя и родных в Запорожье
24 сентября 2025, 19:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »