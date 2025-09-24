Фото: прокуратура

В столице объявили о подозрении 17-летней девушке. Она оставила своего новорожденного ребенка в квартире на несколько дней без присмотра

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

17-летняя девушка арендовала квартиру в Киеве. Там она жила с 7-месячным сыном. Впоследствии она на пять дней уехала в Харьков. Все это время младенец был без присмотра, а соответственно без пищи и воды.

Кроме того, выяснилось, что и до этого за младенцем не было нужного присмотра: ребенка плохо кормили, редко меняли подгузники, мальчик все время находился в постели, в результате чего возникли пролежни. Поэтому ребенок сейчас попал к врачам в тяжелом состоянии.

Сейчас состояние младенца стабилизировали. Однако мальчику все еще находится под наблюдением медиков. Дальше будет решаться вопрос о лишении родительских прав 17-летней матери.

"По результатам комиссионной экспертизы установлено, что действия матери и ненадлежащее исполнение ею ее обязанностей повлекли тяжкие последствия для здоровья мальчика. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - сообщили в прокуратуре.

