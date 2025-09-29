У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
У Карпатах на горі Піп Іван зафіксовано -3°C, хмарно та вітер зі сходу зі швидкістю 4 м/с
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
"Зимовий настрій вже відчувається й в інших гірських районах України. Тож вдягайтеся тепліше та не забувайте парасольки", – зазначають рятувальники.
У ДСНС наголошують, що температура у горах може швидко змінюватися, тому туристам слід уважно стежити за прогнозом погоди та бути готовими до різких змін умов.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що на початку тижня атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні, Вінницьку, Черкаську та Полтавську області. Вдень опади також очікуються на південному сході.
