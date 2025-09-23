Невідомі штурмували ТЦК на Прикарпатті: троє військовозобов'язаних втекли

Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У понеділок, 22 вересня, група невідомих осіб напала на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що внаслідок інциденту троє військовозобов'язаних, які перебували на території ТЦК, втекли.

Правоохоронці наголошують, що такі дії є кримінальним правопорушенням: усіх причетних встановлять і притягнуть до відповідальності згідно з законодавством України.

Журналісти "Суспільного" з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що нападники вибили двері приміщення Калуського районного територіального центру. За даними інсайдерів, напад здійснила група з близько десяти людей.

Нагадаємо, на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.

