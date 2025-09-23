Невідомі штурмували ТЦК на Прикарпатті: троє військовозобов'язаних втекли
У понеділок, 22 вересня, група невідомих осіб напала на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.
Зазначається, що внаслідок інциденту троє військовозобов'язаних, які перебували на території ТЦК, втекли.
Правоохоронці наголошують, що такі дії є кримінальним правопорушенням: усіх причетних встановлять і притягнуть до відповідальності згідно з законодавством України.
Журналісти "Суспільного" з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що нападники вибили двері приміщення Калуського районного територіального центру. За даними інсайдерів, напад здійснила група з близько десяти людей.
Нагадаємо, на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.
Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям