13 сентября 2025, 11:11

Во Франковске ограничили движение электросамокатов в центре города

13 сентября 2025, 11:11
Иллюстративное фото: из открытых источников
В пределах центральной пешеходной зоны Ивано-Франковска запретили движение электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев и другого индивидуального электротранспорта

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Ивано-Франковского горсовета Михаил Смушак, передает RegioNews.

Так, движение запрещено в пределах улицы Сечевых Стрельцов, Гетьмана Мазепы, Галицкой, Станиславской, Шереметы, Армянской, Левко Лукьяненко, Грушевского, Вагилевича.

Отмечается, что на въездах в пешеходные зоны установят соответствующие дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и ограничивающие скорость до 20 км/ч для велосипедистов.

Компании, предоставляющие прокат электросамокатов, должны заблокировать возможность начала и завершения проката в этих зонах и автоматически ограничить скорость движения до 10–15 км/ч рядом с ними.

Напомним, недавно в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Passat и электросамоката. 24-летний водитель автомобиля допустил столкновение с 12-летним мальчиком, передвигавшимся на самокате. В результате инцидента ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

