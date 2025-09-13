Во Франковске ограничили движение электросамокатов в центре города

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Ивано-Франковского горсовета Михаил Смушак, передает RegioNews.

Так, движение запрещено в пределах улицы Сечевых Стрельцов, Гетьмана Мазепы, Галицкой, Станиславской, Шереметы, Армянской, Левко Лукьяненко, Грушевского, Вагилевича.

Отмечается, что на въездах в пешеходные зоны установят соответствующие дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и ограничивающие скорость до 20 км/ч для велосипедистов.

Компании, предоставляющие прокат электросамокатов, должны заблокировать возможность начала и завершения проката в этих зонах и автоматически ограничить скорость движения до 10–15 км/ч рядом с ними.

Напомним, недавно в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Passat и электросамоката. 24-летний водитель автомобиля допустил столкновение с 12-летним мальчиком, передвигавшимся на самокате. В результате инцидента ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.