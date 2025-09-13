09:53  13 вересня
13 вересня 2025, 11:11

У Франківську обмежили рух електросамокатів у центрі міста

13 вересня 2025, 11:11
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У межах центральної пішохідної зони Івано-Франківська заборонили рух електросамокатів, електровелосипедів, сегвеїв та іншого індивідуального електротранспорту

Про це повідомив директор департаменту інфраструктури Івано-Франківської міськради Михайло Смушак, передає RegioNews.

Так, рух заборонено у межах вулиці Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Галицька, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка Лук’яненка, Грушевського, Вагилевича.

Зазначається, що на в'їздах до пішохідних зон встановлять відповідні дорожні знаки, що забороняють рух електросамокатів та обмежують швидкість до 20 км/год для велосипедистів.

Компанії, які надають прокат електросамокатів, мають заблокувати можливість початку та завершення прокату в цих зонах і автоматично обмежити швидкість руху до 10–15 км/год поруч із ними.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківську трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Passat і електросамоката. 24-річний водій автомобіля допустив зіткнення з 12-річним хлопчиком, який пересувався на самокаті. У результаті інциденту дитина отримала травми та була доставлена до лікарні.

