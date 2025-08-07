Фото: Нацполиция

В течение нескольких лет в детском саду на Прикарпатье разворовывали бюджетные деньги. Организовала схему руководитель заведения

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в течение 2022-2024 года руководитель одного из детских садов Ивано-Франковска организовала схему хищения средств. Она сделала так, чтобы начисляли заработную плату работникам, которые фактически находились за границей и действительно не работали.

В схему руководительница привлекла работницу, которая вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени. В общей сложности бюджет потерял 920 тысяч гривен.

"Бывший директор учреждения и его работницы, сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили хищение бюджета на 27 миллионов гривен. Эти средства были ориентированы на строительство фортификаций. По данным прокуратуры, директор компании-подрядчика подозревается в искусственном завышении стоимости строительных материалов для оборонных работ.