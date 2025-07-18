фото: Офис Генерального прокурора

Подрядчик подозревается в завладении средствами, выделенными на оборону, из-за махинации с ценами на стройматериалы

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств во время строительства фортификаций в Сумской области. Директор компании-подрядчика подозревается в искусственном завышении стоимости строительных материалов для оборонных работ.

Как отмечают в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, именно по этой схеме государство понесло убытки на сумму более 27 миллионов гривен. Указанные данные подтверждены результатами экспертизы. Уголовное производство открыто по статье 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования проведены обыски в офисах предприятия в городе Ровно. Прокуратура уже сообщила директору общества о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Расследование ведут подразделения Национальной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных участников схемы.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить руководство "Киевзеленстроя", которое годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы.