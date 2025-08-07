Фото: Нацполіція

Протягом кількох років у дитячому садку на Прикарпатті розкрадали бюджетні гроші. Організувала схему керівниця закладу

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, протягом 2022-2024 роки керівниця одного з дитячих садочків Івано-Франківська організувала схему розкрадання коштів. Вона зробила так, щоб нараховували заробітну плату працівникам, які фактично знаходились за кордоном і насправді не працювали.

До схеми керівниця залучила працівницю, яка вносила неправдиві відомості у табеля обліку робочого часу. Загалом бюджет втратив 920 тисяч гривень.

"Колишній директорці закладу та її працівниці, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині викрили розкрадання бюджету на 27 мільйонів гривень. Ці кошти були спрямовані на будівництво фортифікацій. За даними прокуратури, директор компанії-підрядника підозрюється у штучному завищенні вартості будівельних матеріалів для оборонних робіт.