В Черноморск на пароме из Грузии вернулись украинцы: всех доставят на базу обсервации
Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Одесской ОГА Максим Куцый, сообщает RegioNews.
В порту Черноморск встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с постоянным видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии.
Сообщается, что медики из лабораторного центра проверили состояние здоровья всех пассажиров, однако симптомов заболевания не обнаружили. Не смотря на это, все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней.
"После этого украинцев доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно будут наблюдать медики", - сообщил глава ОГА.
Напомним, что в Одесской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, это уже 12 положительный результат на COVID-19..
В целом в Украине количество пациентов с COVID-19 выросла до 669, за сутки зафиксировано 120 новых случаев.
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