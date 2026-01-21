13:28  21 января
21 января 2026, 12:36

В Ровно пьяный водитель пытался скрыться от полиции и врезался в дерево

21 января 2026, 12:36
Иллюстративное фото: Нацполиция
Ночью 21 января в Ровно на улице Князя Острожского патрульные правоохранители обнаружили автомобиль Chevrolet, двигавшийся во время действия комендантского часа

Об этом сообщила Патрульная полиция Ровенской области, передает RegioNews.

На законное требование об остановке, поданной с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, водитель не отреагировал. Он резко увеличил скорость и пытался убежать от правоохранителей.

Через несколько минут вождь, не выбрав безопасной скорости движения, съехал с проезжей части и въехал в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль получил механические повреждения. Водитель, к счастью, не пострадал.

В ходе общения с 27-летним мужчиной инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра с помощью алкотестера составил 1,51 промилле.

На водителя патрульные составили административные материалы:

  • по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП;
  • по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения;
  • по ч. 1 ст. 122-2 КУоАП – невыполнение требования полицейского об остановке.

Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

Напомним, в Полтавской области Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели двух 17-летних сестер в результате наезда автомобиля. За рулем авто находился местный правоохранитель. Мужчину взяли под стражу на время досудебного расследования. За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

