В Кривом Роге будут судить военного, который насмерть сбил ребенка

Фото: ГБР

Правоохранители завершили расследование в отношении военнослужащего Нацгвардии Украины, который в октябре прошлого года в Кривом Роге сбил насмерть ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Военнослужащего будут судить по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ДТП произошло 18 октября. Двигаясь на служебном авто Skoda, нацгвардеец проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм ребенок погиб. Водитель на момент происшествия был трезв.