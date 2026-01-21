13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 12:25

В Днепре Hyundai снес светофор в центре города

21 января 2026, 12:25
Авария произошла в среду, 21 января, на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Сечевых Стрельцов. Появились кадры с места инцидента

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что в результате столкновения Hyundai с красным кроссовером был поврежден светофор. После удара машины задел светофор, и поэтому он теперь не работает.

Журналисты рассказали, что на перекрестке работают коммунальные службы. Они убирают обломки и остатки поврежденных автомобилей. Сейчас на месте находится только один пострадавший автомобиль, обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее на Окружной дороге в Киеве водитель авто Lincoln выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб на месте.

ДТП авария Днепр
