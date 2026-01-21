У Рівному п'яний водій тікав від поліції та врізався в дерево

Ілюстративне фото: Нацполіція

Уночі 21 січня в Рівному на вулиці Князя Острозького патрульні правоохоронці виявили автомобіль Chevrolet, який рухався під час дії комендантської години

Про це повідомила Патрульна поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На законну вимогу про зупинку, подану за допомогою проблискових маячків та звукової сигналізації, водій не відреагував. Натомість він різко збільшив швидкість і намагався втекти від правоохоронців.

За кілька хвилин керманич, не обравши безпечної швидкості руху, з’їхав з проїзної частини та в’їхав у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій, на щастя, не постраждав.

Під час спілкування з 27-річним чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою алкотестера становив 1,51 проміле.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;

за ч. 1 ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

за ч. 1 ст. 122-2 КУпАП – невиконання вимоги поліцейського про зупинку.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Нагадаємо, на Полтавщині Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі двох 17-річних сестер внаслідок наїзду автомобіля. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Чоловіка взяли під варту на час досудового розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.