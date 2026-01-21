В Харькове иномарка сбила насмерть сразу двух человек

Фото: Нацполиция

Авария произошла 20 января около 19:00 в Немышлянском районе Харькова. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Предварительно, два человека переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Тогда 44-летний водитель автомобиля Opel Movano сбил их. В результате ДТП 51-летняя женщина и 50-летний мужчина от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Правоохранители приступили к уголовному производству и выясняют все обстоятельства. Водитель иномарки уже задержан.

