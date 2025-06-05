На Буковине медики за 6500 евро продавали фиктивные справки для уклонения от мобилизации

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В Черновицкой области правоохранители разоблачили группу медицинских работников, которые продавали фиктивные медицинские заключения для мужчин мобилизационного возраста

Об этом в Facebook сообщает управление СБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.

Организатор схемы подыскивала мужчин, которые во избежание мобилизации планировали выехать за границу, не имея на то законных оснований.

Далее она предлагала "клиентам" организовать пакет документов с выводом о наличии "неизлечимой болезни" у близких родственников и необходимости постоянного ухода за ними. Стоимость "услуг" составила 6500 евро.

Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к преступной схеме лиц.

Напомним, на Буковине задержаны двое братьев, которые переправляли уклонистов за границу за 6000 евро.