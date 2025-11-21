В Ивано-Франковске расследуют смерть выпавшей из многоэтажного дома женщины
Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего вечером в жилом районе Ивано-Франковска
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
В Ивано-Франковске правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента, произошедшего вечером 21 ноября на улице Игната Хоткевича. Согласно информации полиции, около 17:40 местные жители сообщили о факте падения женщины из окна многоэтажного дома.
На место срочно прибыли следственно-оперативные группы и медики. Врачи констатировали смерть женщины 1973 года рождения. По данным правоохранителей, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла до приезда служб.
Сотрудники полиции осмотрели территорию и опросили возможных очевидцев. Также производится осмотр помещения, из которого выпала женщина. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая причины и возможные факторы, которые могли предшествовать падению.
Правоохранители уточняют, что окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз и анализа собранных материалов. Расследование продолжается.
