19:39  21 ноября
Взрыв в Одесском ТЦК: погиб мужчина, военные рассказали подробности
16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025, 20:15

В Ивано-Франковске расследуют смерть выпавшей из многоэтажного дома женщины

21 ноября 2025, 20:15
Фото: иллюстративное
Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего вечером в жилом районе Ивано-Франковска

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Ивано-Франковске правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента, произошедшего вечером 21 ноября на улице Игната Хоткевича. Согласно информации полиции, около 17:40 местные жители сообщили о факте падения женщины из окна многоэтажного дома.

На место срочно прибыли следственно-оперативные группы и медики. Врачи констатировали смерть женщины 1973 года рождения. По данным правоохранителей, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла до приезда служб.

Сотрудники полиции осмотрели территорию и опросили возможных очевидцев. Также производится осмотр помещения, из которого выпала женщина. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая причины и возможные факторы, которые могли предшествовать падению.

Правоохранители уточняют, что окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз и анализа собранных материалов. Расследование продолжается.

Напомним, в Желтых Водах на Днепропетровщине маленький мальчик в возрасте 1 года 9 месяцев выпал из окна третьего этажа – ребенка с тяжелыми травмами, черепно-мозговой травмой и гематомой экстренно госпитализировали в Кривой Рог.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
