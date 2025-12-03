Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У подвір’ї багатоквартирного будинку на вулиці Кременчуцькій виявили тіло чоловіка.На місце викликали поліцію.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець. Попередньо відомо, що чоловік випав із вікна п’ятого поверху власної квартири.

Тіло загиблого направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 21 листопада в Івано-Франківську жінка випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона загинула на місці до приїзду "швидкої".