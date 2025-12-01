18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 18:05

Правоохоронець на Полтавщині збив двох 17-річних сестер: ДБР повідомило про підозру

01 грудня 2025, 18:05
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

У місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 30 листопада близько 19:30. За попередніми даними, дівчата йшли узбіччям дороги, коли їх зачепив автомобіль, яким керував правоохоронець. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На місце події оперативно виїхали працівники ДБР для проведення першочергових слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії. Відомо, що слідчі фіксують стан дороги, свідчення очевидців та огляд автомобіля.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, у Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР ДТП смертельна ДТП Полтавська область правоохоронець підозра
Працівниця податкової із Запоріжжя приховала квартиру за кордоном за 4 млн грн
01 грудня 2025, 17:14
На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій
01 грудня 2025, 14:15
На Тернопільщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст
01 грудня 2025, 13:33
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою
01 грудня 2025, 19:41
Новий тип загрози: дистанційно керований "Шахед" атакував автомобіль МВГ на Чернігівщині
01 грудня 2025, 19:19
Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії
01 грудня 2025, 19:05
MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика
01 грудня 2025, 19:04
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
01 грудня 2025, 18:59
Романс Зеленського з Єрмаком затягнувся так надовго тому, що Зеленський довго освоювався у президентському кріслі
01 грудня 2025, 18:49
Ракетний удар по Дніпру 1 грудня: що відомо про постраждалих
01 грудня 2025, 18:49
Дозвіл за 5 тисяч доларів: адвокат зі Львова обіцяв "випустити" чоловіка за кордон
01 грудня 2025, 18:35
Суддя на Закарпатті затриманий на хабарі у 1300 доларів за скасування арешту
01 грудня 2025, 18:35
Зеленський прокоментував інформацію про "захоплення Куп'янська" росіянами
01 грудня 2025, 18:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »