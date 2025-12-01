Фото: ДБР

У місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 30 листопада близько 19:30. За попередніми даними, дівчата йшли узбіччям дороги, коли їх зачепив автомобіль, яким керував правоохоронець. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На місце події оперативно виїхали працівники ДБР для проведення першочергових слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії. Відомо, що слідчі фіксують стан дороги, свідчення очевидців та огляд автомобіля.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

