19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 18:57

Посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ

27 листопада 2025, 18:57
Фото: ілюстративне
Поліція розслідує привласнення мільйонних коштів під час закупівель для ЗСУ у Полтавській міській раді

Про це повідомляє Департамент Стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція викрила посадовців Полтавської міської ради у справі про привласнення понад 5,4 млн грн під час закупівель для потреб ЗСУ. За інформацією правоохоронців, до схеми були залучені директор одного з департаментів міськради, головний спеціаліст із публічних закупівель та матеріально відповідальна особа.

Як встановили слідчі, для реалізації плану посадовці заручилися підтримкою директора приватного підприємства, яке займається продажем комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. У 2023 році міськрада закупила 70 супутникових телефонів із комплектуючими для Полтавського обласного ТЦК та СП за цінами, які значно перевищували ринкову вартість.

На підставі зібраних доказів поліція повідомила про підозру ексдиректору департаменту, двом його підлеглим і колишньому власнику приватного підприємства. Слідчі вказують, що дії посадовців завдали значних збитків бюджету.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для учасників фінансової оборудки. Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують фіксувати усі обставини справи.

Нагадаємо, столична поліція повідомила про підозру директору приватної фірми та його батькові, які привласнили майже 30 млн грн під виглядом постачання безпілотників для потреб оборони.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
