Фото: ілюстративне

Поліція розслідує привласнення мільйонних коштів під час закупівель для ЗСУ у Полтавській міській раді

Про це повідомляє Департамент Стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція викрила посадовців Полтавської міської ради у справі про привласнення понад 5,4 млн грн під час закупівель для потреб ЗСУ. За інформацією правоохоронців, до схеми були залучені директор одного з департаментів міськради, головний спеціаліст із публічних закупівель та матеріально відповідальна особа.

Як встановили слідчі, для реалізації плану посадовці заручилися підтримкою директора приватного підприємства, яке займається продажем комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. У 2023 році міськрада закупила 70 супутникових телефонів із комплектуючими для Полтавського обласного ТЦК та СП за цінами, які значно перевищували ринкову вартість.

На підставі зібраних доказів поліція повідомила про підозру ексдиректору департаменту, двом його підлеглим і колишньому власнику приватного підприємства. Слідчі вказують, що дії посадовців завдали значних збитків бюджету.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для учасників фінансової оборудки. Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують фіксувати усі обставини справи.

