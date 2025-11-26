Фото: иллюстративное

Полиция в столице расследует дело о присвоении почти 30 млн грн под видом поставки беспилотников

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция Киева сообщила о подозрении директору частной фирмы, который, по версии следствия, присвоил почти 30 млн. грн. под видом поставки беспилотных летательных аппаратов. Договор между украинской компанией и частным предпринимателем предусматривал поставку БПЛА в установленные сроки, однако обещанные дроны так и не были переданы.

По данным досудебного расследования, директор действовал по указаниям своего отца, являющегося председателем правления той же компании. Человек систематически уклонялся от выполнения обязательств и впоследствии полностью прекратил общение с заказчиком, забрав полученные средства.

Правоохранители квалифицировали действия директора как мошенничество. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее подозрение уже сообщили его отцу, являющемуся бенефициарным владельцем бизнеса.

Следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств дела и установлению возможных сообщников в присвоении средств.

Напомним, в Запорожье разоблачили преступную группировку во главе с 29-летним военным, который самовольно покинул часть и организовал схему присвоения гуманитарной помощи более чем на 8 миллионов гривен.