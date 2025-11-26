22:09  26 ноября
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
17:33  26 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
15:52  26 ноября
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2025, 20:44

В Киеве директор фирмы присвоил почти 30 млн грн под видом закупки БПЛА: ему сообщено о подозрении

26 ноября 2025, 20:44
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Полиция в столице расследует дело о присвоении почти 30 млн грн под видом поставки беспилотников

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция Киева сообщила о подозрении директору частной фирмы, который, по версии следствия, присвоил почти 30 млн. грн. под видом поставки беспилотных летательных аппаратов. Договор между украинской компанией и частным предпринимателем предусматривал поставку БПЛА в установленные сроки, однако обещанные дроны так и не были переданы.

По данным досудебного расследования, директор действовал по указаниям своего отца, являющегося председателем правления той же компании. Человек систематически уклонялся от выполнения обязательств и впоследствии полностью прекратил общение с заказчиком, забрав полученные средства.

Правоохранители квалифицировали действия директора как мошенничество. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее подозрение уже сообщили его отцу, являющемуся бенефициарным владельцем бизнеса.

Следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств дела и установлению возможных сообщников в присвоении средств.

Напомним, в Запорожье разоблачили преступную группировку во главе с 29-летним военным, который самовольно покинул часть и организовал схему присвоения гуманитарной помощи более чем на 8 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенничество БПЛА присвоение деньги дроны закупки
Украинцев предупреждают о новой схеме аферы с водительскими документами: что делать
26 ноября 2025, 20:32
Мошенники снова рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой
26 ноября 2025, 14:38
Выдавали себя за службу безопасности банка: в Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров
26 ноября 2025, 11:52
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
26 ноября 2025, 22:09
В Украине могут изменить систему пополнения боевых бригад
26 ноября 2025, 21:22
У раненой девушки в результате атаки в Днепре украли телефон во время оказания помощи
26 ноября 2025, 21:02
Украинцев предупреждают о новой схеме аферы с водительскими документами: что делать
26 ноября 2025, 20:32
У Украины нет другого пути, кроме вступления в Европейский Союз
26 ноября 2025, 20:25
Суд вернул государству спиртзавод в Черкасской области стоимостью почти полмиллиарда гривен
26 ноября 2025, 20:16
В Ровенской области устанавливают личность погибшего пешехода, погибшего в результате полученных в ДТП травм 25 ноября
26 ноября 2025, 20:11
С оккупированных территорий Украины удалось спасти еще троих детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA
26 ноября 2025, 19:55
В Константиновке после российского обстрела загорелся многоэтажный дом
26 ноября 2025, 19:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »