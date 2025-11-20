30 кг каннабиса и миллион наличными: полиция Полтавщины ликвидировала группу наркодилеров

Фото: Национальная полиция

Полицейские Полтавщины разоблачили и задержали преступную группу, которая наладила выращивание и сбыт наркотического средства "каннабис" в особо крупных размерах

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в группу входили пятеро жителей Полтавы и Полтавского района в возрасте от 33 до 41 года.

По данным следствия, преступники выращивали наркотики в одной деревне, а фасовали и готовили к продаже в другой, чтобы избежать внимания правоохранителей.

Правоохранители провели 20 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли около 30 килограммов наркотиков, более миллиона гривен наличными, оборудование для сушки, электронные весы, транспортные средства, мобильные телефоны, ноутбуки и черные записи.

"Четырем из фигурантов суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Мера пресечения еще одному правонарушителю решается. Всем фигурантам сообщено о подозрении", – отметил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Следователи расследуют уголовные производства по частям 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах).

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

