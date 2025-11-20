15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 08:57

30 кг канабісу та мільйон готівкою: поліція Полтавщини ліквідувала групу наркодилерів

20 листопада 2025, 08:57
Фото: Національна поліція
Поліцейські Полтавщини викрили та затримали злочинну групу, яка налагодила вирощування та збут наркотичного засобу "канабіс" у особливо великих розмірах

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до складу групи входили п'ятеро мешканців Полтави та Полтавського району віком від 33 до 41 року.

За даними слідства, злочинці вирощували наркотики в одному селі, а фасували та готували до продажу в іншому, щоб уникнути уваги правоохоронців.

Правоохоронці провели 20 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили близько 30 кілограмів наркотиків, понад мільйон гривень готівкою, обладнання для сушіння, електронні ваги, транспортні засоби, мобільні телефони, ноутбуки та чорнові записи.

"Чотирьом із фігурантів суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Запобіжний захід ще одному правопорушнику вирішується. Усім фігурантам повідомлено про підозру", – зазначив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотиків у особливо великих розмірах).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили злочинну групу, яка постачала наркотики до виправної колонії. Очолював групу так званий "смотрящий", який раніше відбував покарання у цій установі, а після звільнення продовжив незаконну діяльність, координуючи наркобізнес з волі.

