Фото: полиция

В воскресенье, 16 ноября, около 22:30 в Кременчуге полиция получила сообщение об исчезновении 13-летнего ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам родных, девочка пропала около 14:00. На ее розыск немедленно ориентировали личный состав подразделения полиции.

Полицейские разыскали ребенка возле недостроя на улице Киевской. К сожалению, девочка была мертва.

По предварительной версии, ребенок мог упасть с высоты. Окончательную причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

