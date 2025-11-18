На Черниговщине продолжаются поиски пропавшего подростка

07:55  18 ноября
18 ноября 2025, 08:31

На Черниговщине продолжаются поиски пропавшего 17-летнего парня

18 ноября 2025, 08:31
Фото: ГСЧС
Спасатели присоединились к поиску 17-летнего парня, пропавшего 15 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Для установления возможного местонахождение парня специалисты ГСЧС совместно с правоохранителями и местными жителями прочесывают местность, где его в последний раз видели знакомые, а также применяют беспилотники для мониторинга территории с воздуха и осмотра труднодоступных участков.

От ГСЧС к поисковым работам привлечены 10 человек личного состава, 1 единица техники и 2 БпЛА.

Поиски продолжаются. По состоянию на данный момент парень не найден.

Напомним, на Черниговщине спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчину, пропавшего несколько дней ранее во время рыбалки на реке Борзенко.

