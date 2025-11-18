На Черниговщине продолжаются поиски пропавшего подростка

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Для установления возможного местонахождение парня специалисты ГСЧС совместно с правоохранителями и местными жителями прочесывают местность, где его в последний раз видели знакомые, а также применяют беспилотники для мониторинга территории с воздуха и осмотра труднодоступных участков.

От ГСЧС к поисковым работам привлечены 10 человек личного состава, 1 единица техники и 2 БпЛА.

Поиски продолжаются. По состоянию на данный момент парень не найден.

