18 листопада 2025, 10:56

У Кременчуці біля недобудови виявили тіло 13-річної дівчинки

18 листопада 2025, 10:56
Фото: поліція
У неділю, 16 листопада, близько 22:30 у Кременчуці поліція отримала повідомлення про зникнення 13-річної дитини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За словами рідних, дівчинка зникла близько 14:00. На її розшук негайно орієнтували особовий склад підрозділу поліції.

Поліцейські розшукали дитину поблизу недобудови на вулиці Київській. На жаль, дівчинка була мертва.

За попередньою версією, дитина могла впасти з висоти. Остаточну причину смерті встановлять після проведення судмедекспертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, на Чернігівщині тривають пошуки 17-річного хлопця, який зник 15 листопада. Рятувальники разом із поліцією та місцевими мешканцями прочісують район, де востаннє бачили юнака; за допомогою безпілотників обстежують важкодоступні ділянки з повітря.

Кременчук загибла смерть дитини події поліція
