В Полтавской области произошла авария на линии электропередач: многотысячный город остался без света и воды
В Лубенском обществе Полтавской области, во вторник, 11 ноября, произошла авария на линии электропередач. Город остался без электроэнергии и водоснабжения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
В соседних общинах района также зафиксированы колебания напряжения.
Специалисты энергетических служб уже работают над локализацией и ликвидацией аварии.
Энергетики просят жильцов отнестись с пониманием, ведь время работ может измениться в зависимости от масштаба повреждений.
Ориентировочное время возобновления электроснабжения – около 22:00.
Как сообщалось, компания Ferrexpo временно приостановила производство на Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах после российских атак.
