11 ноября 2025, 19:28

В Полтавской области произошла авария на линии электропередач: многотысячный город остался без света и воды

11 ноября 2025, 19:28
иллюстративное фото: из открытых источников
В Лубенском обществе Полтавской области, во вторник, 11 ноября, произошла авария на линии электропередач. Город остался без электроэнергии и водоснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

В соседних общинах района также зафиксированы колебания напряжения.

Специалисты энергетических служб уже работают над локализацией и ликвидацией аварии.

Энергетики просят жильцов отнестись с пониманием, ведь время работ может измениться в зависимости от масштаба повреждений.

Ориентировочное время возобновления электроснабжения – около 22:00.

Как сообщалось, компания Ferrexpo временно приостановила производство на Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах после российских атак.

11 ноября 2025
07 августа 2025
