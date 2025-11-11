В Полтавской области произошла авария на линии электропередач: многотысячный город остался без света и воды

иллюстративное фото: из открытых источников

В Лубенском обществе Полтавской области, во вторник, 11 ноября, произошла авария на линии электропередач. Город остался без электроэнергии и водоснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

В соседних общинах района также зафиксированы колебания напряжения.

Специалисты энергетических служб уже работают над локализацией и ликвидацией аварии.

Энергетики просят жильцов отнестись с пониманием, ведь время работ может измениться в зависимости от масштаба повреждений.

Ориентировочное время возобновления электроснабжения – около 22:00.

