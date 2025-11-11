Фото: полиция

На днях, 9 ноября, в Миргороде местный житель обнаружил в водоеме тело женщины без признаков жизни

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что погибшая – 71-летняя местная жительница.

В ходе визуального осмотра следователи не обнаружили на ее теле признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти предназначена судмедэкспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины происшествия выясняет полиция.

Напомним, 2 ноября в Кировоградской области из реки извлекли тело погибшей женщины. Причину смерти и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.