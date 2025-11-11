На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
У Лубенській громаді Полтавської області, у вівторок, 11 листопада, сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без електроенергії та водопостачання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу Полтавської ОВА.
Зазначається, що у сусідніх громадах району також зафіксовано коливання напруги.
Наразі фахівці енергетичних служб уже працюють над локалізацією та ліквідацією аварії.
Енергетики просять мешканців поставитися з розумінням, адже час робіт може змінитися залежно від масштабу пошкоджень.
Орієнтовний час відновлення електропостачання – близько 22:00.
Як повідомлялось, компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах після російських атак.
Житель США став депутатом Полтавської міськради від "Слуги народу"Всі новини »
11 листопада 2025, 10:36На Полтавщині у водоймі виявили тіло жінки
11 листопада 2025, 07:40Друзі Кулеби із Полтавської ОВА двічі заробили на будівництві фортифікацій на Донеччині – нардеп
07 листопада 2025, 20:55
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Смертельна ДТП на Київщині: іномарка вилетіла в кювет
11 листопада 2025, 19:25В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки
11 листопада 2025, 19:20Міндіч будував корупційні схеми завдяки звʼязкам із Зеленським – суд
11 листопада 2025, 18:59Милованов йде з наглядової ради "Енергоатому" через бездіяльність після справи НАБУ
11 листопада 2025, 18:54На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45Помер відомий український політик
11 листопада 2025, 18:44В Україні зняли серіал про ДБР
11 листопада 2025, 18:32Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників
11 листопада 2025, 18:15Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
11 листопада 2025, 18:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »