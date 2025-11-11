На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Лубенській громаді Полтавської області, у вівторок, 11 листопада, сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без електроенергії та водопостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу Полтавської ОВА.

Зазначається, що у сусідніх громадах району також зафіксовано коливання напруги.

Наразі фахівці енергетичних служб уже працюють над локалізацією та ліквідацією аварії.

Енергетики просять мешканців поставитися з розумінням, адже час робіт може змінитися залежно від масштабу пошкоджень.

Орієнтовний час відновлення електропостачання – близько 22:00.

