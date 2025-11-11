18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 19:28

На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води

11 листопада 2025, 19:28
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Лубенській громаді Полтавської області, у вівторок, 11 листопада, сталася аварія на лінії електропередач. Місто залишилось без електроенергії та водопостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу Полтавської ОВА.

Зазначається, що у сусідніх громадах району також зафіксовано коливання напруги.

Наразі фахівці енергетичних служб уже працюють над локалізацією та ліквідацією аварії.

Енергетики просять мешканців поставитися з розумінням, адже час робіт може змінитися залежно від масштабу пошкоджень.

Орієнтовний час відновлення електропостачання – близько 22:00.

Як повідомлялось, компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах після російських атак.

Лубни Полтавська область енергопостачання водопостачання аварія Полтавська ОВА
11 листопада 2025
07 серпня 2025
