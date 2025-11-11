Избиение 15-летнего парня в Киеве: полиция завела уголовное дело
Полиция возбудила уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе столицы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.
Во время ссоры подростки нанесли парню многочисленные удары по голове и телу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.
Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется расследование.
Напомним, 15-летнего подростка жестоко избили в квартире одного из знакомых. Парня побили лопатой, ногами и руками.