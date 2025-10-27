У Полтаві опалювальний сезон розпочнеться 3 листопада

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 27 жовтня, виконком Полтавської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону із 3 листопада

Про це інформує RegioNews.

Рішення ухваличи через зниження середньодобової температури повітря на території громади.

Відтак теплопостачальним організаціям, комунальним підприємствам та компаніям, що займаються обслуговуванням, доручено своєчасно забезпечити подачу тепла згідно з чинними нормами.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника управління житлово-комунального господарства та виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Як відомо, на Закарпатті – опалювальний сезон стартував 2 жовтня. У Тернополі опалення увімкнули 19 жовтня.

Нагадаємо, минулого тижня міністерка енергетики України Світлана Гринчук, заявила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. Вона заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.