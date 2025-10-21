5 лет заключения получили трое жителей Полтавщины, которые на ходу грабили грузовики
Новосанжарский районный суд вынес приговор для троих жителей Кременчуга, совершивших серию краж из грузовиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда.
В уголовном производстве – шесть эпизодов ограблений. Трое подельников на сером Mercedes-Benz преследовали грузовики на трассах Полтавского и Кременчугского районов, действуя преимущественно ночью. Приступы совершали прямо на ходу, используя специальное оборудование, которым взламывали замки и пломбы на грузовых автомобилях.
В целом злоумышленники похитили товаров более чем на 525 тыс. грн.
Подсудимые получили по 5 лет заключения и предположительно обжалуют приговор, потому что ни один не признал полностью свою вину.
