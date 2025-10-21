19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
21 октября 2025, 22:22

5 лет заключения получили трое жителей Полтавщины, которые на ходу грабили грузовики

21 октября 2025, 22:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Новосанжарский районный суд вынес приговор для троих жителей Кременчуга, совершивших серию краж из грузовиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда.

В уголовном производстве – шесть эпизодов ограблений. Трое подельников на сером Mercedes-Benz преследовали грузовики на трассах Полтавского и Кременчугского районов, действуя преимущественно ночью. Приступы совершали прямо на ходу, используя специальное оборудование, которым взламывали замки и пломбы на грузовых автомобилях.

В целом злоумышленники похитили товаров более чем на 525 тыс. грн.

Подсудимые получили по 5 лет заключения и предположительно обжалуют приговор, потому что ни один не признал полностью свою вину.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который издевался над матерью. Суд избрал злоумышленнику наказание в виде полутора лет лишения свободы.

грабеж грузовики суд приговор Полтавская область
