5 лет заключения получили трое жителей Полтавщины, которые на ходу грабили грузовики

иллюстративное фото: из открытых источников

Новосанжарский районный суд вынес приговор для троих жителей Кременчуга, совершивших серию краж из грузовиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда.

В уголовном производстве – шесть эпизодов ограблений. Трое подельников на сером Mercedes-Benz преследовали грузовики на трассах Полтавского и Кременчугского районов, действуя преимущественно ночью. Приступы совершали прямо на ходу, используя специальное оборудование, которым взламывали замки и пломбы на грузовых автомобилях.

В целом злоумышленники похитили товаров более чем на 525 тыс. грн.

Подсудимые получили по 5 лет заключения и предположительно обжалуют приговор, потому что ни один не признал полностью свою вину.

