В Полтаве утвердили соглашение о признании виновности по делу о ложном сообщении о готовящемся взрыве. Мужчина звонил по телефону на линию "112" и сообщал о подготовке взрыва в парламенте

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло осенью 2024 года. Тогда мужчина позвонил по телефону на линию экстренной помощи "112" и заявил о подготовке взрыва здания Верховной Рады Украины и зданий, которые находятся в районе Конча-Заспы. Все четыре раза сообщение оказывалось фейковым: ни одной взрывчатки в помещениях не нашли.

В 2023 году этот же мужчина звонил по телефону в ТУ ДБР в городе Полтаве и сообщал ложную информацию о подготовке теракта в Харьковском РУП № 2 ГУНП в Харьковской области и расстрел работников полиции. В декабре прошлого года суд назначил мужчине условный приговор, однако он снова стал делать фейковые сообщения.

Теперь за новые эпизоды он получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы. При этом в целом, если учитывать неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, окончательная продолжительность наказания составит 5 лет.

Напомним, ранее в столицы признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.