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В Полтавской области мужчина получил приговор за домашнее насилие. Собственную мать он обижал и даже избивал

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтавской области вынесли приговор по поводу домашнего насилия. Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, постоянно требовал у матери деньги, угрожал, оскорблял нецензурной бранью, а в нескольких случаях наносил телесные повреждения.

Один из последних инцидентов произошел в мае этого года. Тогда на остановке общественного транспорта он ударил женщину кулаком по лицу. У нее зафиксировали кровоподтеки и легкие телесные повреждения.

Женщина неоднократно обращалась в полицию. Однако штрафы не останавливали ее сына. Из-за этого у нее появились тревожность, нарушение сна, панические атаки.

Суд избрал мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове пьяный мужчина жестоко избил свою мать во время ссоры. Более десяти раз он ударил женщину кулаками в лицо и туловище. Теперь ему грозит заключение.