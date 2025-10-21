19:59  21 жовтня
21 жовтня 2025, 22:22

5 років ув’язнення отримали троє жителів Полтавщини, які на ходу грабували вантажівки

21 жовтня 2025, 22:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Новосанжарський районний суд ухвалив вирок для трьох жителів Кременчука, які вчинили серію крадіжок з вантажівок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок суду.

У кримінальному провадженні – шість епізодів пограбувань. Троє спільників на сірому Mercedes-Benz переслідували вантажівки на трасах Полтавського та Кременчуцького районів, діючи переважно вночі. Напади здійснювали просто на ходу, використовуючи спеціальне обладнання, яким зламували замки й пломби на вантажних автомобілях.

Загалом зловмисники викрали товарів на понад 525 тис. грн.

Підсудні отримали по 5 років ув’язнення і ймовірно оскаржать вирок, бо жоден не визнав повністю свою провину.

Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який знущався з матері. Суд обрав зловмиснику покарання у вигляді півтора року позбавлення волі.

