21 октября 2025, 13:38

Подделал повестку – получил условный срок: приговор суда в Полтаве

21 октября 2025, 13:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд Полтавы вынес приговор мужчине, обвиняемому в изготовлении фальшивой повестки о вызове в военкомат. Мужчина признал свою вину и заключил соглашение с прокурором 

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

По материалам дела, в начале 2025 года фигурнат договорился со знакомым, работавшим в местной полиграфии "Copy-Print", о создании поддельной повестки. Для этого были подделаны печати и подпись должностного лица, распечатаны несколько бланков.

Один из документов мужчина заполнил собственноручно, внеся свои данные – фамилию, имя, дату рождения и адрес. Таким образом, он пытался подготовить документ, который мог бы восприниматься как настоящий при проверках, чтобы избежать мобилизации во время военного положения.

В ходе следствия установлено, что поддельные повестки остались только в виде образцов и не использовались.

Суд учел сотрудничество обвиняемого и его раскаяние как смягчающие обстоятельства.

По соглашению с прокурором ему назначены 4 года лишения свободы, но освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

В течение этого времени он должен отчитываться в орган пробации, не выезжать за пределы Украины без разрешения и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, он оплатит 7 131 грн за проведение экспертиз.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

суд Полтава подделка решение повестка военкомат документы условный срок
