На Полтавщині оголосили вирок чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кременчуці оголосили вирок чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК із газовим балончиком та палицею. Обидвоє уклали угоди з прокурором про визнання винуватості та отримали умовні терміни покарання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок суду.

Нагадаємо, поді відбулася у травні поточного року в Кременчуці. Один із чоловіків вступив у словесний конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП через перевірку військово-облікових документів. Згодом на підмогу чоловіку прибули його брати.

Один із чоловіків дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя військовим, унаслідок чого один із них отримав опіки очей та обличчя. Після цього всі троє продовжили агресивні дії переслідували військових, били ногами службовий автомобіль, а один із них телескопічною палицею розбив лобове скло та дзеркало.

Сума завданої матеріальної шкоди склала 7643 грн. На суді обоє обвинувачених, які були активними учасниками конфлікту, не заперечували своєї провини у скоєних злочинах і уклали з прокурором угоди про визнання винуватості.

Суд призначив їм наступне покарання:

для Сергія Щ. – 2 роки позбавлення волі з випробувальним строком в один рік;

для Івана К. – 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців.

Нагадаємо, на Полтавщині з'явився меморіал загиблим працівникам ТЦК. Його встановили у Кобеляках.