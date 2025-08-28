14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 17:05

В Полтавской области появился мемориал погибшим работникам ТЦК

28 августа 2025, 17:05
фото: Полтавский областной ТЦК и СП
Мемориал погибшим работникам ТЦК появился в Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

В Кобеляках на днях открыли мемориал с фамилиями военнослужащих, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.

На потолке – десять имен. Эти солдаты, сержанты и офицеры в разное время проходили службу в Третьем отделе Полтавского районного ТЦК и СП.

"Эта мемориальная доска – символ памяти, благодарности и уважения. Она напоминает современникам и потомкам о мужестве тех, кто отдал свои жизни за Украину, и о том, какой ценой ежедневно борется за свободу и независимость Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, на Полтавщине будут судить троих мужчин, избивших военнослужащих ТЦК. Пока все трое находятся под домашним арестом.

