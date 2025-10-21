Підробив повістку – отримав умовний термін: вирок суду у Полтаві

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Шевченківський районний суд Полтави виніс вирок чоловіку, обвинуваченому у виготовленні фальшивої повістки про виклик до військкомату. Чоловік визнав свою провину та уклав угоду з прокурором

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

За матеріалами справи, на початку 2025 року фігурнат домовився зі знайомим, який працював у місцевій поліграфії "Copy-Print", про створення підробленої повістки. Для цього були підроблені печатки та підпис посадової особи, роздруковано кілька бланків.

Один із документів чоловік заповнив власноруч, внісши свої дані – прізвище, ім’я, дату народження та адресу. Таким чином він намагався підготувати документ, який міг би сприйматися як справжній при перевірках, щобби уникнути мобілізації під час воєнного стану.

Під час слідства встановлено, що підроблені повістки залишилися лише у вигляді зразків і не використовувалися.

Суд врахував співпрацю обвинуваченого та його каяття як пом'якшувальні обставини.

За угодою з прокурором йому призначено 4 роки позбавлення волі, але звільнено від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.

Протягом цього часу він має звітувати до органу пробації, не виїжджати за межі України без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Окрім того, він сплатить 7 131 грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.