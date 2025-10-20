Фото: Telegram/Supernova+

Цей боєприпас росіяни почали застосовувати під час ударів по енергетичних об'єктах України

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними військових джерел, УМПБ-5 має форму, схожу на крилату ракету. Бойова частина важить приблизно 100 кг, що дозволяє наносити точкові удари на великій відстані.

За попередньою інформацією, саме цим типом зброї сьогодні завдали удару по Полтавській області. Фахівці відзначають, що такі боєприпаси створюють серйозну загрозу критичній інфраструктурі через високу точність та дальність польоту.

Військові та місцева влада закликають мешканців регіону дотримуватися правил безпеки та уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксовано масовану атаку з боку російської армії, яка спрямувала ракети та безпілотники на Павлоградський район. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 16 осіб, серед них є поранені та потерпілі серед цивільного населення.