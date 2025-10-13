На Полтавщині розслідують наругу над пам'ятником
У Миргородському районі Полтавської області сталась наруга над могилою. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Правоохоронцям повідомили про наругу на могилі, яка сталась 11 жовтня приблизно о 15:00. В ході перевірки поліція встановила людину, яка могла бути до цього причетною. Нею виявився 54-річний місцевий житель.
"За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Миргородська окружна прокуратура", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у вересні в Одесі затримали чоловіка, який потрощив кілька десятків пам’ятників на кладовищі в Пересипському районі. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.