Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки вилучили бойову частину ворожого ударного дрона та успішно знешкодили.

Поліція нагадує: у разі виявлення боєприпасів чи підозрілих предметів не можна їх чіпати або пересувати. Про знахідку слід одразу повідомити на 102, військовим, ДСНС або органам місцевої влади. Самостійні дії можуть бути смертельно небезпечними.

Нагадаємо, раніше у лісі на Київщині робот-собака допоміг саперамзнайти касетні боєприпаси після атаки РФ. Небезпечні суббоєприпаси сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику.