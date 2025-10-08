Фото: Нацполіція

На Полтавщині викрили афериста, який ошукав 11 людей. Відомо, що він вкрав з їхніх рахунків майже 800 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

У березні цього року 43-річний чоловік використав реквізити банківських рахунків інших людей. Через систему "NFC" акаунти власників рахунків активувались в онлайн-банкінгу. Таким чином аферист отримав доступ, щоб зняти гроші в банкоматах у Кременчуці.

Загалом він вкрав з рахунків людей понад 793 тисячі гривень.

"Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Чоловікові може загрожувати від трьох до восьми років позбавленням волі", - повідомили в поліції.

