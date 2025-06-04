Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго

Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась другая полтавская команда – "Ворскла". Что в этом событии уникального, и почему здесь больше отголосков бурных десятых лет, чем собственно футбольных неудач – читайте в нашем материале

Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась другая полтавская команда – "Ворскла". Что в этом событии уникального, и почему здесь больше отголосков бурных десятых лет, чем собственно футбольных неудач – читайте в нашем материале

фото: ФК "Ворскла" Полтава

29-летняя серия

В сезоне-1995/96 соревнования в первой лиге (втором по рангу дивизионе украинского футбола) выиграла полтавская "Ворскла". Клуб получил путевку в элитную лигу, где закрепился и выступал непрерывно почти три десятилетия, до июня 2025 года.

Уже в первом сезоне, 1996/97, полтавские дебютанты завоевали бронзовые медали чемпионата. Через 21 год, в 2018-м, новый состав "Ворсклы" повторил это достижение своих предшественников. А главным успехом полтавчан стала победа в Кубке Украины в сезоне 2008/09. Тогда "Ворскла" не просто завоевала свой первый трофей, а вырвала его из рук донецкого "Шахтера", за несколько дней до того выигравшего в Стамбуле Кубок УЕФА.

Фото: sport.pl.ua

И вот через 29 лет после появления "Ворскла" докатилась сначала до 13-го места в Премьер-лиге, что означало попадание в стыковые матчи с 4-й командой первой лиги ПФЛ - а в этих матчах, еще и на своем поле, до поражения в серии пенальти и вылета из УПЛ.

Роман Лепка и Денис Ндукве. Фото: УПЛ

Клубопад десятых лет

Конечно, уникально именно это достижение – 29 сезонов без перерывов на самом высоком уровне украинского профессионального футбола. Кроме "Ворсклы", таким, точнее, даже большим достижением могут похвастаться всего два клуба, всеукраинские гранды – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Но в этой истории есть более важный нюанс, чем просто цифры в статистике.

В десятые годы ХХІ века украинский футбол пережил период настоящей турбулентности. Началось все еще перед Революцией Достоинства, когда с футбольной карты Украины один за другим исчезли сразу два клуба, которые связывали с Игорем Коломойским – криворожский "Кривбасс" (нынешний, появившийся на свет с подачи Владимира Зеленского – это просто переименованный местный клуб "Горняк") и киевский "Арсенал". А после 2014 начался настоящий клубопад.

Фото: УАФ

Исчез "Металлист", который януковичевский олигарх Сергей Курченко то ли купил, то ли "отжал" у Александра Яролавского. Неожиданно, спустя всего год после выхода в финал Лиги Европы – второго по значению всеевропейского турнира – остался без денег и утонул в футбольном болоте "Днепр" Игоря Коломойского. Закрылся ряд меньших проектов, вроде ужгородской "Говерлы" Нестора Шуфрича. Прекратили существование клубы, выжившие из Донбасса оккупанты – донецкий "Металлург" и алчевская "Сталь".

Собственно, именно с проблемами у олигархов – или просто нежеланием тратить немаленькие деньги в новых финансовых условиях – и был связан этот период исчезновения большого количества украинских футбольных клубов. "Шахтер" и "Динамо" сумели удержаться, но и они существенно ограничили свои финансовые аппетиты – особенно потерявшие родной город дончане, свой суперсовременный стадион, а затем и главные индустриальные активы своего владельца Рината Ахметова. Всем другим выжить не суждено (разве что, как в случае "Карпат", где тоже сыграл свою роль Коломойский, есть уникальный случай, когда вновь клуб выплатил долги предыдущего и впервые в истории украинского футбола получил законное право на использование названия, эмблемы и истории предшественника).

Отложенный финал

Так что "Ворскла" олигарха Константина Жеваго оказалась в уникальной ситуации. С одной стороны, даже после падения двух почти-грандов, "Днепра" и "Металлиста", клуб не сумел занять освободившуюся нишу. Одни бронзовые медали за 10 лет – очень скромный результат, за этот же период другой олигархический клуб, луганская "Заря" Евгения Геллера (которая к тому же оказалась в роли ВПЛ в Запорожье), выиграла в четыре раза больше футбольной бронзы, а к тому же еще дважды играла в финале Кубка.

Фото: ФК "Ворскла" Полтава

Но с другой стороны, "Ворскла" пережила тот непростой для украинских финансово-промышленных групп период. И осталась единственной – кроме двух грандов в руках братьев Суркисов и Рината Ахметова – кто держался за место в Премьер-лиге еще с бурных 90-х.

Но – проблемы догнали и собственника/почетного президента "Ворсклы" Константина Жеваго. Этот олигарх долгое время умудрялся поистине лавировать между капельками. И вечно так продолжаться не могло. Начались невзгоды и у него. А, согласно украинской футбольной традиции, проблемы владельца моментально отражаются и на результатах его футбольной игрушки. Хотя бы в формате задержки выплат, что никак не мотивирует футболистов и тренеров выкладываться в турнирах по полной.

Темное время для Жеваго и его ФК

Что же ждет футбольный проект Жеваго в дальнейшем? Формально – ничего страшного не произошло, "Ворскла" должен стартовать в первой лиге, где уровень соперников настолько низок, что тот же одесский "Черноморец", который в 2025 году уже в пятый раз вылетел из Премьер-лиги, обычно возвращался обратно в элиту за сезон-два. Но это формальная сторона вопроса, а есть еще и фактическая – где пример упомянутого выше "Черноморца" отнюдь не показателен.

1 июня 2025 года, Ворскла - Кудровка. Фото: скриншот с видео

Потому обычно олигархический интерес к футболу заканчивается вместе с потерей места под солнцем. Проще говоря, украинские футбольные клубы очень часто вылетают из УПЛ не в низший дивизион, а в никуда. Сейчас такая же угроза нависла и над ФК "Ворскла". Более того, слухи в футбольном сообществе говорят о том, что именно такая судьба – полное исчезновение проекта – ожидает клуба, который до последнего времени финансировал Константин Жеваго. Просто футбольная команда, которая играет не в Киеве против "Динамо" или во Львове против "Шахтера", а в Городенке, Волочиске или Борисполе - ему вряд ли будет интересна.

В золоте для украинского футбола времена конца нулевых - начала десятых лет мои коллеги, в частности, покойный уже Артем Франков (в те времена - главный редактор журнала "Футбол"), искренне считали главным благом возможность "подсадить на футбол" очередного олигарха. Время показало, что такая логика имеет право на существование ровно до того момента, пока у олигарха нет проблем в бизнесе или с властью. Как только эти проблемы появляются – футбол уходит на двадцать седьмое место в списке интересов бизнесмена и обычно вообще исчезает.

Сейчас о правдивости этих слов и о печальном исходе очередного олигархического проекта пришлось узнать фанатам полтавской "Ворсклы". Кто знает, возможно, этот ФК загнулся бы из-за проблем Жеваго и без вылета из Премьер-лиги. Но теперь бывший футбольный клуб номер один в Полтаве точно ожидают темные времена – как и самого олигарха. И не факт, что они оба переживут эти времена.