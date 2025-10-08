Фанати полтавської "Ворскли" облаяли футболістів і тренера за програш аутсайдеру (відео 18+)

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У матчі 10-го туру Першої ліги України полтавська "Ворскла" програла команді "Чернігів" з рахунком 0:1. Фанати сказали все, що думають про гру команди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідне відео у Телеграмі.

Головний тренер "Ворскли" Олександр Бабич не витерпів і почав пояснювати вболівальникам, що "команда ще не збудована, а м’яч просто не йде у ворота".

Обережно, відео 18+:

Після поразки "Ворскла" опустилася на 7-ме місце в турнірній таблиці, маючи 12 очок після 10 зіграних матчів. Водночас "Чернігів" завдяки гостьовій перемозі піднявся на 12-ту сходинку в чемпіонаті.

