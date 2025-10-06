Смертельное ДТП в Полтавской области: велосипедистка погибла на месте
Авария произошла утром 6 октября в селе Малая Кохновка. Столкнулись автомобиль и велосипед
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно Volvo, за рулем которого был 29-летний мужчина, столкнулся с велосипедом, которым управляла 71-летняя женщина. В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте.
"По указанному факту решается вопрос об открытии уголовного производства, обстоятельствах и причинах ДТП выясняет следствие", - сообщили в полиции.
