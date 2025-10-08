Фото: поліція

У Кременчуці родичі виявили без ознак життя 12-річну дівчинку вдома у квартирі

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

7 жовтня близько 18:00 до поліції звернувся батько дитини та повідомив про трагедію.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та криміналісти.

Причини й обставини смерті дитини з’ясовують правоохоронці.

