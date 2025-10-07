В Полтавской области возобновили поставки воды и электроэнергии после российских атак
После атаки врага по энергосистеме Полтавщины, коммунальщики возобновили поставки воды и электроэнергии
Как передает RegioNews, об этом сообщает и.о. руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут.
Утром 7 октября он сообщал, что в Полтавском районе без света остаются 160 бытовых и 28 юридических потребителей. Без водоснабжения – около 1000 абонентов.
По состоянию на 15.00, 7 октября, поставки были возобновлены в полном объеме.
Напомним, в начале октября в Полтавской области в результате удара РФ была остановлена добыча газа. Для атаки враг использовал беспилотники и ракеты.
